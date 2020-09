Coronavirus, ragazzo liceo classico Ariosto positivo

REGGIO EMILIA – La direzione dell’Azienda Usl informa che un ragazzo di 15 anni del liceo classico Ariosto è risultato positivo al tampone.

Prima di venire a conoscenza della positività, lo studente ha partecipato a due lezioni dei corsi di recupero, in due giornate diverse, insieme ad altri 4 ragazzi ed all’insegnante, nel pieno rispetto delle misure precauzionali previste.

Per questo motivo l’insegnante e i 4 studenti che hanno condiviso la presenza in aula nelle due giornate di lezione con il ragazzo positivo, non essendo considerati contatti stretti, non saranno sottoposti a quarantena, ma tutti effettueranno il tampone nei prossimi giorni. Solo lo studente positivo è quindi in isolamento domiciliare.