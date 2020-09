Coronavirus, multate undici persone senza mascherina

REGGIO EMILIA – Undici persone sono state sanzionate per il mancato utilizzo della mascherina e un esercizio commerciale è stato multato per vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni. E’ il bilancio dei controlli effettuati ieri sera da polizia di Stato, polizia municipale e Finanza per verificare il rispetto delle normative relative all’emergenza Coronavirus. In tutto sono state controllate 57 persone e tre esercizi commerciali.