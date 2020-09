Coronavirus, lieve aumento dei contagi in Italia: +1.585 in 24 ore, 13 vittime

REGGIO EMILIA – Lieve aumento dei contagi di Covid in Italia: l’incremento nelle ultime 24 ore è di 1.585 nuovi casi, rilevati con 101.773 tamponi, un migliaio in più rispetto a quelli effettuati ieri. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 293.025. E’ invece stabile l’incremento delle vittime: era di 12 mercoledì, è di 13 oggi, per un totale complessivo dall’inizio dell’emergenza di 35.658. Nessuna regione fa registrare zero casi.

In Italia sono già disponibili oltre 17,5 milioni di dosi di vaccino antinfluezale: lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) sull’emergenza Covid, nella trasmissione Buongiorno, di Sky TG24. “Sono state garantite le disponibilità per un numero assai elevato di vaccini antinfluenzali”, ha rilevato. “Siamo largamente sopra i 17,5 milioni già oggi, un numero decisamente incrementato rispetto a quello che era l’uso negli anni passati. Non passi il messaggio fuorviante – ha aggiunto – che il Governo centrale e le Regioni non si stiano attrezzando per la vaccinazione antinfluenzale”.