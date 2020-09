Coronavirus, dodici nuovi casi in provincia di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Sono dodici, di cui cinque sintomatici, i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Reggio Emilia. Dieci sono stati individuati all’interno di focolai gia’ noti, di cui sette in ambito familiare, due sono stati classificati come sporadici. Tutti i casi sono in isolamento domiciliare.

Passando al dato regionale, ci sono un altro centinaio di casi in Emilia-Romagna (+97, di cui 42 senza sintomi, su 10.580 tamponi), con due decessi. Si tratta di un uomo di 65 anni della provincia di Bologna e una donna di 78 anni della provincia di Parma. Aumentano di 25 unita’ anche i casi attivi, che oggi sono 4.710. Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 4.492 (+23 rispetto a ieri), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 14 (-1 rispetto a ieri) e quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 204 (+3 rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 26.016 (+70 rispetto a ieri). Tra i 97 nuovi casi, informa la Regione, 51 erano gia’ in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 52 sono stati individuati nell’ambito di focolai gia’ noti. Sono 14 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, tre dalle altre regioni italiane.

L’eta’ media dei nuovi positivi di oggi e’ 38 anni. Sui 42 asintomatici, inoltre 26 sono stati individuati grazie all’attivita’ di contact tracing, 13 attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla Regione, tre con gli screening pre-ricovero. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (21), Modena (14) e Reggio Emilia (12).

A Bologna e provincia sono 21 i nuovi positivi: tre sono stati individuati grazie all’attivita’ di contact tracing, uno ha effettuato il tampone al rientro dall’estero (Marocco), uno da un’altra regione (Sardegna), 16 hanno effettuato il tampone in presenza di sintomi, 14 dei quali nell’ambito di focolai gia’ noti.

In provincia di Modena, su 14 nuovi positivi, uno e’ stato individuato al rientro dall’estero (Marocco), uno al ritorno da un’altra regione (Sardegna), due sono contatti di casi noti, due sono stati individuati tramite gli screening sulle categorie professionali a rischio, uno e’ stato diagnosticato grazie allo screening pre-ricovero, un’altro e’ risultato positivo allo screening prima di partire per il Marocco, sei sono classificati come casi sporadici.

La ‘mappa’ dei contagi: 5.039 a Piacenza (+5, di cui tre sintomatici), 4.297 a Parma (+9, di cui tre sintomatici), 5.795 a Reggio Emilia (+12, di cui cinque sintomatici), 4.904 a Modena (+14, di cui nove sintomatici), 6.278 a Bologna (+21, di cui 17 sintomatici), 582 a Imola (invariato), 1.449 a Ferrara (+7, nessun sintomatico), 1.799 a Ravenna (+7, di cui quattro sintomatici), 1.361 a Forli’ (+6, di cui tre sintomatici), 1.123 a Cesena (+9, di cui sei sintomatici), 2.583 a Rimini (+7, di cui cinque sintomatici).