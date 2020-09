Controlli anticovid, cinque multe a Novellara

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Nelle ultime due settimane di agosto i carabinieri di Reggio Emilia hanno vigilato sul rispetto delle norme anticovid, elevando multe ai trasgressori. In particolare a Novellara sono state sanzionate 5 persone per il mancato uso della mascherina e per non aver osservato la distanza minima di sicurezza. Tre multe hanno colpito il titolare, un dipendente e un avventore di un esercizio pubblico. Le altre, due clienti di un centro estetico. Per tutti la sanzione di 400 euro (280 euro se pagata entro 30 giorni).