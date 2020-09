Cna, torna lo Sbaracco Day

REGGIO EMILIA – Un’edizione molto particolare, quella che si terrà sabato 19 settembre nel centro storico di Reggio Emilia. Lo Sbaracco Day di CNA torna con la consueta formula, a cui quest’anno si aggiungono le disposizioni anti covid che da mesi ci accompagnano nella vita quotidiana.

Il periodo di lockdown e le vendite a ritmo ridotto hanno fatto sì che la risposta dei commercianti all’iniziativa fosse accolta con ancor più entusiasmo. E infatti sono oltre 60 gli esercenti che esporranno la merce di fine stagione a prezzi davvero vantaggiosi; tante conferme, ma anche qualche novità tra le proposte, dagli articoli da cerimonia sino alle proposte di viaggi/vacanze.

Dino Spallanzani, presidente CNA Commercio, spiega così le motivazioni che hanno spinto a confermare l’iniziativa: “Diciamo che quest’anno ha un sapore particolare. Già nell’edizione di febbraio abbiamo avuto un primo assaggio di commercio in tempo di coronavirus, adesso nella fase di convivenza col virus, siamo in grado di gestire meglio la situazione e l’opportunità di avere un’estensione della vetrina all’esterno di certo faciliterà le vendite e eviterà le file per entrare in negozio a vedere gli articoli. Adotteremo ovviamente tutte le misure necessarie per svolgere l’iniziativa in totale sicurezza con la preziosa collaborazione dei cittadini, a cui chiediamo di indossare la mascherina (anche all’esterno), mantenere le distanze e utilizzare il gel disinfettante che ogni commerciante metterà a disposizione”.

“E’ importante dare un segnale di fiducia e “ripartenza” per il futuro del piccolo commercio”. Aggiunge Annarella Ferretti, presidente CNA Area Centro: “Come sempre CNA sostiene il commercio nel centro storico. Dopo la scommessa vinta con i Mercoledì Rosa, possiamo dire di aver vinto anche questa con lo Sbaracco, essendo giunti alla nona edizione. Da sempre siamo in prima linea con le nostre iniziative per far scoprire ai reggiani, ma anche alle vicine Modena e Parma, la qualità e la bellezza dei negozi dell’esagono”.

Parteciperanno allo Sbaracco Day, ideato da CNA e CNA Commercio Reggio Emilia, con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia e con il sostegno di Assicoop Emilia Nord, negozi di abbigliamento uomo, donna, bimbo, l’official store di Pallacanestro Reggiana, calzature, profumerie, ma anche erboristeria, casalinghi, ottica, profumeria, biancheria e arredamento, elettrodomestici, bigiotteria e accessori, gastronomia.

Le vie interessate dallo Sbaracco sono: Corso Garibaldi, Piazza Prampolini, Piazza San Prospero, Vicolo Broletto, Via Calderini, Via Don Andreoli, Via Emilia S. Pietro, Via Emilia S. Stefano, Via Farini, Via Fornaciari, Via Guidelli, Via Guido da Castello, Via Panciroli, Via Toschi, Vicolo Trivelli.

Sul sito www.cnare.it la lista completa dei negozi aderenti.