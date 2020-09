Cna Pensionati, ripartono i corsi di informatica livello avanzato

REGGIO EMILIA – Cna Pensionati riparte con i corsi di informatica. Da anni il sindacato spinge i suoi iscritti verso un percorso di alfabetizzazione digitale, indispensabile per non essere tagliati fuori ed essere parte attiva della società. Un’esigenza che di sicuro si è resa ancora più necessaria durante il periodo di lockdown, in cui la rete era l’unica finestra aperta sul mondo (dalle videochiamate a figli e nipoti alla spesa online).

Scongiurando il ritorno del lockdown, è comunque importante avere piena padronanza degli strumenti digitali di uso quotidiano. Per questo motivo, dal 19 ottobre Cna Pensionati, in collaborazione con Ecipar, propone un corso di informatica avanzato presso la sede Ecipar in via V. Monti a Reggio Emilia per un massimo di 8 persone (nel pieno rispetto delle normative anti covid) con il professor Francesco Gioffreda.

Il programma delle lezioni verterà su: i principali strumenti per videoconferenze e videochiamate (Zoom, Skype, WhatsApp, Meet) e i principali servizi online (come ordinare la spesa a domicilio; come saltare la fila per uffici e supermercati con la prenotazione online; l’uso del fascicolo sanitario elettronico; home banking; acquisti online; altri servizi online).

“Le nostre iniziative erano già ripartite a luglio – spiega il presidente di Cna Pensionati Giuliano Tamagnini – con i viaggi legati al programma cultura e tempo libero “Sì Viaggiare”, e nel corso dell’Assemblea annuale di Cna Pensionati avevamo espresso la volontà di ripartire in autunno anche con i corsi di informatica. Abbiamo lavorato per trovare le condizioni ideali per poter svolgere le lezioni in totale sicurezza e proseguire sulla scia del ritorno alla “normalità” per dare un segnale di ripresa e favorire situazioni di socialità dopo il buio dell’isolamento. Inoltre, l’uso dei pc e dei servizi digitali è la vera sfida del secolo per noi pensionati”.

Per informazioni sui costi e le modalità di partecipazione: Elena e Monica Cna Pensionati, tel. 0522 283748 oppure 0522 356488 – email: elena.bonacini@cnare.it