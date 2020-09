REGGIO EMILIA – Incontro conclusivo, nei giorni scorsi, tra Cna e Fnaarc-Confcommercio Reggio Emilia per il rinnovo del Consiglio dei delegati di Enasarco, l’ente previdenziale degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari. Le due organizzazioni di rappresentanza si sono impegnate ad assistere le imprese e gli agenti di commercio nello svolgimento delle operazioni di voto che proseguono fino al 7 ottobre.

“Il rinnovo degli organi resta un momento importante per ogni realtà – sottolinea Giorgio Lugli, presidente di Cna Reggio Emilia – lo è anche in questo caso, dove Enasarco scommette su sé stesso per il futuro, guardando al traguardo di un ente più moderno, efficiente e accessibile in grado di fornire alle imprese, agli agenti e ai Consulenti finanziari risposte rapide e nuovi servizi, anche online. Forte deve essere l’impegno alla sostenibilità che garantisca a chi oggi versa i contributi la certezza che domani vengano erogate le pensioni. È fondamentale, quindi, che gli iscritti comprendano il valore di questo passaggio che necessita di un patto intergenerazionale, attraverso un investimento sui giovani e nuove soluzioni di welfare per sostenere le reti di vendita, soprattutto nei momenti di crisi come quello attuale”.

“Votando Enasarco del Futuro -aggiunge la candidata reggiana in Enasarco, Elena Motti- si vota per una lista concreta con principi semplici ma fondamentali: una pensione per chi è stato agente e per chi continua ad esserlo; una formazione completa per chi sta per intraprendere questa carriera; un’assistenza migliore alle famiglie. Questo è il nostro impegno”.

«”Enasarco del Futuro – conclude Stefano Peterlini, presidente di Fnaarc-Confcommercio Reggio Emilia – è una lista affidabile perché i partner Cna, Confcooperative, Confindustria e Fnaarc-Confcommercio hanno un’identità ben definita e consolidata. L’alleanza tra queste associazioni rappresenta una garanzia per tutti gli agenti di commercio perché consente di esprimere dei candidati certamente all’altezza e non improvvisati: una garanzia perché all’interno di Enasarco avvengano quei cambiamenti di cui oggi c’è bisogno per essere sempre più vicini agli agenti in un mondo che sta cambiando molto velocemente. Proprio per questo siamo impegnati a dare a tutti gli agenti di commercio che vogliano partecipare alle elezioni, sia soci che non, la possibilità di appoggiarsi per il voto al nostro ufficio a Reggio o contattandolo via mail o telefonicamente”.

L’ufficio Fnaarc-Confcommercio è a disposizione fino al 7 ottobre tutti i giorni dal lunedì al sabato (venerdì e sabato solo mattina) oltre che per telefono (0522 708720) e email (rita.bazzoli@ascomre.com).