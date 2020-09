Bagnolo, furto notturno al bar Smeraldo

BAGNOLO (Reggio Emilia) – Furto notturno al bar Smeraldo di Bagnolo in via Provinciale Nord. I ladri, dopo aver forzato una finestra, sono entrati nei locali che ospitano l’attività commerciale rubando da un cambiamonete un migliaio di euro. Tra il furto e la refurtiva rubata i danni sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Bagnolo per furto aggravato contro ignoti.