Auto come ariete contro bar, i ladri fuggono a mani vuote

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Furto notturno al Bar Boiardo a Scandiano in piazza Spallanzani. Stanotte i ladri hanno utilizzato come ariete una Ford Focus e hanno sfondato la vetrata, ma hanno dovuto desistere dai loro intenti in seguito all’intervento dei titolari che abitano sopra al bar. A quel punto sono fuggiti, sempre a bordo della Ford. Sulla vicenda indagano i carabinieri della tenenza di Scandiano per furto aggravato contro ignoti.