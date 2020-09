Arsenale di armi rubate in un sottotetto: crotonese arrestato

REGGIO EMILIA – Un ingente quantitativo di armi lunghe, corte e munizioni rubate è stato sequestrato dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Emilia, ed, in particolare, dai militari della stazione di Montecchio che, in collaborazione con quelli della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia, e con una unità cinofile del nucleo cinofili carabinieri di Bologna, hanno individuato nel sottotetto di un condominio di Reggio Emilia il luogo dove un noto crotonese con precedenti specifici per armi aveva ricavato il nascondiglio di un’ingente partita di armi rubate pronte per essere piazzare.

Un decina di armi lunghe (fucili e carabine) una dozzina di pistole di vario calibro e oltre 500 munizioni di vario calibro sono quindi state rinvenute e sequestrate dai carabinieri reggiani che con le accuse di ricettazione e detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni hanno arrestato L’operaio crotonese 29enne residente in città, ora in carcere a disposizione del sostituto procuratore Maria Rita Pantani titolare dell’inchiesta.