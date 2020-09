Al via martedì la prevendita per Reggiana – Monopoli

REGGIO EMILIA – Prenderà il via martedì 29 settembre la prevendita per la partita di Coppa Italia AC Reggiana – Monopoli in programma mercoledì 30 settembre alle 18 al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. I biglietti messi in vendita per l’esordio dei granata nella competizione nazionale saranno 1000. La distribuzione avrà inizio alle 11 di domani e sarà attiva esclusivamente online sul sito https://www.vivaticket.it/ita/category/sport/calcio.

La vendita non è prevista per i residenti nella Regione Puglia.

Prezzo del biglietto:

Tribuna Autorità – 45.00 Euro + costo di prevendita

Tribuna Ovest Superiore Centrale – 35.00 Euro + costo di prevendita

Tribuna Ovest Superiore Lato Sud – 35.00 Euro + costo di prevendita

Tribuna Ovest Inferiore Centrale – 15.00 Euro + costo di prevendita

Tribuna Ovest Inferiore Lato Sud – 15.00 Euro + costo di prevendita

Tribuna Ovest Inferiore Lato Nord – 15.00 Euro + costo di prevendita

Tribuna Ovest Superiore Lato Nord – 15.00 Euro + costo di prevendita

Scrive la Reggiana: “Si informa, inoltre, che la società non concederà accrediti ai possessori di Tessere FIGC e AIA; alle società sportive di Serie A e Serie B sarà riservato un solo ingresso per club richiedente (non saranno concessi accrediti a società di Lega Pro e Dilettanti)”.