REGGIO EMILIA – Nelle ultime ore Zucchero “Sugar” Fornaciari da Roncocesi è stato tra i “vip” più citati nei social network e nei mass media tradizionali, dai Tg della Rai alle pagine degli spettacoli dei maggiori giornali nazionali. Non ha pubblicato nessun lavoro nuovo: semplicemente ha incontrato un paio di amici nella sua fattoria di Pontremoli, a poca distanza dal passo del Cerreto… Sting, ad esempio, con cui si è recato in piazza a mangiare un gelato e con cui ha improvvisato una jam session, “strimpellando” anche il brano “Fields of gold” in italiano.

I due poi si sono recati, in serata, nel Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta (Lucca) per l’ultima serata di ‘Pietrasanta in Concerto’, rassegna internazionale di musica da camera diretta da Michael Guttman.

Sul palco un altro reggiano: Andrea Griminelli. Il flautista numero uno al mondo è grande amico di Sting e Zucchero, e ha suonato insieme alla violoncellista Jing Zhao, i pianisti Roberto Prosseda e Vanessa Benelli Mosell e il clarinettista Pierre Genisson, convocati tutti dallo stesso Guttman, protagonista anche sul palco con il suo violino.

La presenza tra il pubblico di Sugar e Sting – giunti a Pietrasanta per assistere al concerto insieme alle loro consorti su invito di Griminelli -, ha destato grande sorpresa, curiosità. La serata “glamour” si è conclusa con lunghissimi applausi per gli artisti; i proventi del concerto, così come quelli di tutte le precedenti serate della rassegna, andranno in favore delle famiglie di Pietrasanta che si sono trovate in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.