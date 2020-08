Voragine su manto stradale a Collagna, chiusa al traffico la Statale 63

VENTASSO (Reggio Emilia) – La Statale 63 è stata chiusa precauzionalmente, a partire dalle 15,30 di oggi, nel tratto tra l’incrocio per l’abitato di Collagna e la successiva rotatoria (dal km 45,000 al km 47,000 circa) per una grossa voragine (un buco largo un metro e profondo tre proprio al centro della carreggiata) che si è aperta sul manto stradale. Sul posto ci sono i carabinieri di Collana che presidiano in attesa dell’intervento del personale Anas per rimessa in sicurezza. Al momento le auto vengono deviate per il centro abitato.