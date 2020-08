Via Roma, uomo accoltellato a una gamba: è grave

REGGIO EMILIA – Un tunisino di 33 anni è stato accoltellato oggi, verso le 17, in via Roma all’incrocio con via Secchi. L’aggressore, un italiano di 42 anni, è stato arrestato dalla polizia in via Filippo Re. L’immigrato, che aveva una ferita profonda a una gamba, è stato portato all’ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

L’italiano, che è noto alle forze dell’ordine, è stato immortalato dalle telecamere della videosorveglianza e così le pattuglie della squadra volante sono potuti andare a casa sua ad arrestarlo. Ora si trova in questura dove lo stanno interrogando.

La lite sarebbe avvenuta in via Secchi e poi il ferito si è trascinato fino in via Roma dove poi è stato soccorso. Il coltello non è ancora stato trovato.