Via Pansa, pistola finta trovata fra le foglie

REGGIO EMILIA – La polizia è intervenuta in via Pansa per il rinvenimento, da parte di un operaio manutentore di un condominio, di una pistola priva di caricatore. Sul posto l’uomo che ha chiesto l’intervento ha detto che alle 14.30 circa, durante il controllo dell’impianto di irrigazione, aveva trovato tra le foglie una pistola sporca di terra. L’arma è una replica di una 92FS calibro 9 mm “Parabellum”, non classificabile come arma da fuoco.