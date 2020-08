REGGIO EMILIA – “La zona centrale di Reggio, la via Emilia, via Roma, ma che sta succedendo?”. Se lo domanda una nostra lettrice, Anna Canovi, che ci ha inviato alcune foto dell’angolo fra via Roma e la via Emilia.

Scrive la lettrice: “Via Roma incrocio via Emilia è in condizioni incredibili. Neppure nei bassifondi di Napoli si può vedere una situazione del genere. Nel sito del Comune non è previsto di fare una segnalazione per casi di questo tipo”.

E aggiunge: “Ma la cosa più incredibile è che è ad un metro (il palazzo confinante) gli uffici comunali che se ne dovrebbero occupare. L’assessorato all’ambiente”.