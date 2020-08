Via Agosti, scippato del borsello con dentro 700 euro

REGGIO EMILIA – Un 70enne marocchino residente a Reggio Emilia è stato scippato, ieri pomeriggio in via Agosti, da un malvivente che poi è fuggito dentro l’area delle Ex Reggiane. L’uomo stava percorrendo a piedi la via quando è stato avvicinato alle spalle da uno sconosciuto che gli ha strappato il borsello che conteneva effetti personali, documenti e 700 euro in contanti, per poi fuggire di corsa.

L’anziano, in seguito allo strappo è caduto a terra ed è finito all’ospedale. Ha riportato un trauma policontusivo e abrasioni multiple (per lui prognosi di 15 giorni). Sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile e della caserma di via Adua che hanno avviato le ricerche del malvivente che è riuscito a dileguarsi.