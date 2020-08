Unahotels, esordio col botto: subito l’Olimpia Milano

REGGIO EMILIA – La Legabasket ha diramato nella giornata odierna i calendari ufficiali del campionato di Serie A 2020-2021. Per la Unahotels Reggio Emilia l’esordio sarà il 27 settembre nell’affascinante sfida casalinga contro l’Olimpia Milano. Successivamente i biancorossi giocheranno la seconda giornata sul parquet di Trento e poi nuovamente in casa contro Brindisi. Il turno “natalizio”, previsto per il 27 dicembre, vedrà la Pallacanestro Reggiana ospitare Cantù, mentre la stagione regolare si chiuderà il 2 maggio in casa con Venezia.

Ha detto il direttore generale Filippo Barozzi: “Come società, da tradizione, non abbiamo mai dato troppa importanza alla conoscenza del calendario. Riteniamo che non sia il nome, ma lo stato di condizione della nostra squadra e degli avversari, in quel preciso momento, a far la differenza. E’ evidente che un esordio in casa con Milano rappresenti uno stimolo notevole per tutti noi, una ripartenza di questo livello dopo tanti mesi di assenza del campionato di Serie A è il cartello migliore per ricreare il giusto entusiasmo. Sarebbe fantastico poter giocare davanti ai nostri tifosi, in un impianto con una capienza il più ampia possibile”.

Queste le parole di coach Antimo Martino: “Interpretare il calendario non è mai semplice, considerando le variabili che possono occorrere durante la stagione. Sicuramente si tratta di un inizio molto importante, di alto livello, con Milano e le prime cinque giornate nelle quali affronteremo club impegnati in competizioni europee. Sarà uno stimolo in più per cercare di lavorare al meglio in questa fase di pre-stagione per arrivare pronti all’esordio”.