Grave incidente sulla sp 19, camion vola fuori strada in una scarpata

TOANO (Reggio Emilia) – Grave incidente sulla strada provinciale 19 oggi attorno alle ore 18, ferito un camionista di 59 anni di La Spezia. Poco prima delle ore 18 i carabinieri di Carpineti sono accorsi a Cavola, frazione di Toano, per i rilievi di un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento (probabilmente un malore) da parte dei carabinieri, un’autocarro Iveco 330, condotto dal 59enne mentre percorreva la provinciale diretto verso Castelnovo Monti è uscito di strada. Il conducente ha perso il controllo e il camion ha terminato la sua corsa in un fossato dopo un volo di qualche metro. Sul posto sono accorsi, oltre che ai mezzi di soccorso, anche i vigili del fuoco che hanno estratto dalla cabina di guida lo spezzino – per fortuna rimasto ferito in maniera non grave. L’uomo comunque per medicazioni ed ulteriori accertamenti clinici è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso inviato dal 118. I carabinieri di Carpineti oltre ai rilievi tecnici hanno anche gestito sul posto il transito degli altri automezzi.