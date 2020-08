“So dove abiti ti butto l’acido”, 36enne denunciato

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Un 36enne mantovano è stato denunciato per molestie e minacce nei confronti di una 37enne di Novellara. La donna aveva creato un profilo sulla piattaforma www.subito.it per vendere degli indumenti usati. Purtroppo per lei si è imbattuta in un internauta mantovano che a tutto era interessato fuorché all’acquisto di quanto proposto in vendita.

E cosi dalle molestie l’uomo, sentendosi respinto, è passato alle offese e alle minacce con frasi del genere “so dove abiti ti butto l‘acido”. La vittima, una 37enne abitante a Novellara, aveva creato un profilo sul sito subito.it per poter effettuare vendita di indumenti usati. Lo scorso mese di giugno aveva ricevuto una richiesta di informazioni da parte di un potenziale cliente interessato all’acquisto di una gonna.

Dopo ver concordato prezzo e incontro, presso l’abitazione della donna, l’uomo ha fatto capire di avere intenzioni diverse dall’acquisto e ha iniziato a molestare la donna che ha bloccato il profilo dell’uomo. A quel punto il 36enne, sotto un altro profilo femminile, ha contattato di nuovo la 37enne di Novellara e ha iniziatoad offenderla e a minacciarla. Preoccupata per la sua incolumità la donna è andata, con gli screen-shot delle conversazioni alla mano, dai carabinieri di Novellara.

I militari sono risaliti al 36enne mantovano che è stato denunciato.