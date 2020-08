San Polo, trova e restituisce portafoglio con dentro 900 euro

SAN POLO (Reggio Emilia) – “L’onesta, in tempo di crisi, vale doppio”. Si riassume cosi’ il gesto di una signora di 74 anni di San Polo che, dopo aver trovato un portafoglio con 900 euro in contanti, ha preferito portarlo ai carabinieri, sperando che il proprietario tornasse a cercarlo. Come la descrivono i carabinieri di Reggio Emilia, si tratta di “una storia dal sapore natalizio in prossimita’ di Ferragosto”.

Questa mattina la signora ha ritrovato un portafoglio in piazza Sartori, e aprendolo ha scoperto, oltre alla grossa somma di denaro anche l’identita’ del proprietario, un uomo della provincia di Bologna. L’uomo, recatosi in caserma con la speranza di trovarlo, “e’ subito passato alla gioia quando ha appreso che il portafoglio, con tutto quanto contenuto compresi i 900 euro, si trovava in mani sicure”.