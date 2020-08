REGGIO EMILIA – Rompe le costole alla compagna, arrestato dai carabinieri. Lesioni personali l’accusa mossa all’uomo, un cittadino italiano, arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile. La vittima ha riportato 30 giorni di prognosi (trauma toracico e frattura 10° costola).

Una serata trascorsa con una coppia di amici in serenità. Poi, una volta a casa, la rabbiosa reazione dell’uomo nei confronti della compagna “colpevole”, durante il tragitto di rientro a casa, di aver alzato il volume dell’autoradio e causato il risveglio della figlia dell’uomo. Urla lancinanti quella della vittima in piena notte che hanno fatto preoccupare i vicini di casa che hanno lanciato l’allarme al 112.

E’ successo all’una e mezza di notte del 16 agosto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione radiomobile. I due, conviventi da alcuni mesi, avevano trascorso la serata di ferragosto in un ristorante insieme ad una coppia di amici. Al rientro la donna ha alzato il volume dello stereo e ha fatto risvegliare la figlia del compagno che stava dormendo. Una circostanza mal digerita dall’uomo che, al rientro, ha sfogato il “disappunto” pestando la compagna (schiaffi, pugni e calci colpivano la donna in varie parti del corpo ma in particolare sul costato).

Le urla della donna in piena notte hanno allarmato i vicini che hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali. Condotta violenta che pare non sia un caso isolato. L’uomo avrebbe almeno in altre 4 circostanze riservato lo stesso trattamento alla compagna che però non ha mai denunciato le violenze.