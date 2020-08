Roma, la Raggi si ricandida nel 2021

REGGIO EMILIA – “Vado avanti, mi ricandido”. E’ quanto ha comunicato, secondo quanto si è appreso, la sindaca di Roma Virginia Raggi ai consiglieri della maggioranza capitolina durante una videoconferenza nel pomeriggio.

“Virginia Raggi ci ha detto che correrà nuovamente per fare la Sindaca di Roma”, ha scritto su Facebook il consigliere Regionale M5s Paolo Ferrara. “Ci ha detto che non ci sta ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. ‘Sono convinta che dobbiamo andare avanti’, ci ha aggiunto. Le sue parole sono verità”, ha concluso Ferrara.

A Raggi, per correre alle elezioni comunali che si terranno nel 2021, servirà il supporto degli attivisti: la ricandidatura, così come vuole lo statuto del M5S, deve essere messa ai voti su Rousseau dato che la sindaca uscente deve ottenere la deroga al limite dei due mandati. Prima di essere eletta sindaca, Virginia Raggi ha infatti occupato gli scranni dell’opposizione durante l’era Marino.

La sostengono il capo politico Vito Crimi ad Alessandro Di Battista. E ci sarebbe anche il via libera di Beppe Grillo, con cui Raggi si è sentita più volte negli ultimi giorni.