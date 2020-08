Reggiana, rinnovato il prestito di Gabriel Lunetta

REGGIO EMILIA – La Reggiana ha ufficializzato la conferma di Gabriel Lunetta, che vestirà la maglia granata dopo il rinnovo del prestito dall’Atalanta fino al 30 giugno 2021. L’esterno offensivo, 24 anni, è pronto a fare il suo esordio in cadetteria dopo aver messo insieme 17 presenze e 2 gol nella passata stagione.

Ha detto Lunetta: “Sono molto contento di essere tornato a Reggio Emilia, è quello che desideravo. Continuo il mio percorso in granata con grande umiltà e voglia di fare. L’avventura in cadetteria è stimolante e non vedo l’ora di misurarmi con la categoria e ottenere insieme al gruppo i massimi obiettivi. È un enorme piacere ritrovare una parte importante del fantastico gruppo dell’ultima stagione: è un onore poter continuare a lavorare con loro e con questo staff tecnico di altissimo livello. Grazie alla società per la fiducia che mi ha dato e un sentito ringraziamento a tutti i tifosi per i messaggi di supporto e i bellissimi gesti d’affetto che mi hanno riservato in questo periodo”.