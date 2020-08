REGGIO EMILIA – In seguito agli esiti negativi su tutti i tamponi a cui è stato sottoposta la Reggiana nel raduno svoltosi ieri mattina, stamattina i granata sono partiti dalla sede granata di via Brigata Reggio alla volta di Capineti. In montagna la squadra resterà in ritiro fino al 6 di settembre e alloggerà all’Hotel Matilde di Piazza Tricolore.

Ad accogliere il gruppo all’arrivo il sindaco di Carpineti Tiziano Borghi che ha riservato a mister Alvini e ai suoi giocatori un caloroso saluto di benvenuto. Oggi pomeriggio il primo allenamento. Nei giorni successivi il programma è strutturato su doppie sedute d’allenamento quotidiane con base al centro sportivo di Carpineti. Tutti gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse e l’accesso alle zone adiacenti al centro sportivo sarà regolato attentamente al fine di rispettare con precisione le norme anti-Covid in vigore.