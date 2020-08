Quattro Castella, furto notturno in un bar

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Furto notturno al bar Le 3 Pecche di via Andreani a Quattro Castella. I ladri, dopo aver forzato la porta a vetri, sono entrati e hanno rubato, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, una macchina cambia monete. Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva sottratta il danno è in corso di esatta stima. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale per furto aggravato contro ignoti.