Pugni e coltellate davanti al tempio Sikh: 4 indiani denunciati

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Sono stati tutti identificati e denunciati i 4 cittadini indiani coinvolti nella rissa, avvenuta il 26 luglio scorso nel cortile del tempio Sikh di Novellara. Con l’accusa di rissa aggravata i carabinieri della stazione locale hanno denunciato 4 indiani residenti nel reggiano: due fratelli 21 e 27 anni residenti a Novellara, un 25enne residente a Casina e un 25enne residente a Novellara.

Per il 25enne di Casina si sono aggiunte anche le accuse di calunnia e porto abusivo di armi: ha denunciato successivamente alla rissa di essere stato aggredito e colpito con un coltello, mentre le immagini della videosorveglianza del tempio hanno dimostrato che era lui ad essere armato di coltello e ad aver colpito un connazionale rimanendo ferito accidentalmente alle dita.

Da una parte i due fratelli di Novellara e l’amico di Casina e dall’altra due connazionali un 25enne (indagato per aver partecipato attivamente alla rissa) e l’amico 27enne di Castelnovo Sotto. Alla base della rissa degli sguardi non graditi che hanno visto passare le due opposte fazioni dalle parole ai fatti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Novellara, grazie all’analisi dei filmati delle telecamere del tempio Sikh, il 27enne di Castelnovo Sotto è stato subito messo ko senza che potesse reagire. Per evitare la coltellata diretta alla faccia ha messo davanti l’avambraccio rimanendo ferito.

La rissa poi è esplosa: pugni, schiaffi calci e un secondo tentativo di accoltellamento al petto che il 25enne di Novellara (amico del 27enne) è riuscito a schiavare. I quattro sono stati denunciati per rissa aggravata alla Procura reggiana. Per il 25enne di Casina anche l’accusa di calunnia e porto abusivo di armi in relazione al possesso del coltello.