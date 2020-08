Benedetta Fiorini lascia Fi per la Lega

REGGIO EMILIA – La deputata reggiana di Forza Italia Benedetta Fiorini, 44 anni, ha comunicato alla presidenza della Camera di aver lasciato il gruppo di Forza Italia per passare a quello della Lega, che ne ha accettato l’adesione. Lo ha annunciato il presidente di turno Fabio Rampelli al termine della seduta di Montecitorio.

Fiorini è stata eletta in parlamento il 23 marzo 2018, eletta in Emilia Romagna nel collegio uninominale di Sassuolo con Fi. È Segretaria della X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati. Lavora come Institutional & Regulatory Affairs per un gruppo bancario. Ha una laurea quinquennale in scienze della comunicazione con indirizzo in comunicazione d’impresa presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.