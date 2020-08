REGGIO EMILIA – Una VPN, o rete privata virtuale, è simile a un tubo isolato attraverso il quale viaggiano la tua attività e comunicazione online. L’isolamento non solo impedisce la fuoriuscita di informazioni, ma le rende anche invisibili agli altri. Dal momento che non sono nemmeno consapevoli dell’esistenza della tua attività e dei tuoi dati, non devi preoccuparti di occhi indiscreti e hacker quando usi una VPN.

Sebbene una VPN sia uno strumento molto efficace per mascherare te stesso e i tuoi dati online, le funzionalità vanno ben oltre. Una VPN è utile per sbloccare tutto il potenziale di Internet in Italia e nel mondo.

Perché hai bisogno di una buona VPN in Italia

Una visita in Italia può darti accesso ad alcuni dei luoghi più belli del mondo, ma lasciati a desiderare nel reparto online. La scelta di una buona VPN da utilizzare in Italia offre un accesso più ampio ai siti online e ti aiuta a tenerti al sicuro. I seguenti sono alcuni dei migliori motivi per utilizzare una VPN in Italia.

Crittografa i dati personali e le comunicazioni

Uno dei migliori motivi per utilizzare una VPN in Italia è grazie alle sue specialità di crittografia. Che tu viva in Italia o che ti trovi in ​​visita per lavoro o per piacere, non vuoi lasciare i tuoi dati in giro.

Il furto di identità si verifica ovunque e può capitare a chiunque, ma spesso turisti e visitatori sono particolarmente vulnerabili. Questo in genere è dovuto al fatto che devono utilizzare reti Wi-Fi pubbliche, un tesoro virtuale per gli hacker. Puoi ridurre le possibilità di diventare una vittima utilizzando una buona VPN quando accedi a Internet all’estero.

Inoltre, una VPN aiuta a mantenere al sicuro le tue comunicazioni online. Se sei in Italia e hai bisogno di inviare un’email a un collega di lavoro, non vuoi che tutti gli altri possano accedervi. L’uso di una VPN può aiutarti a garantire che la tua comunicazione sia disponibile solo per te e per la persona con cui stai comunicando.

Maschera la tua posizione

Le VPN aiutano a mascherare il tuo indirizzo IP e la posizione fisica. Le buone VPN hanno diversi server in tutto il mondo a cui puoi connetterti. Puoi viaggiare in Italia ma sembra che ti trovi negli Stati Uniti collegandoti a un server statunitense.

Oltre ad altri vantaggi, bloccare la tua posizione ti impedisce anche di essere soggetto ai prezzi locali. Se per esempio sei in Italia a fare shopping online dalla tua camera d’albergo, normalmente vedresti i prezzi direttamente collegati alla tua posizione. Questo non sarebbe un problema se volessi fermarti in un negozio locale mentre sei in Italia, poiché saresti soggetto ai prezzi locali.

Tuttavia, se stavi acquistando articoli per la casa o un altro prodotto che volevi ti aspettassero al tuo ritorno a casa, non vorresti vedere i prezzi dell’Italia. Vorresti vedere i prezzi vicino a casa tua. Inoltre, potresti scoprire che prenotare un biglietto aereo da casa tua è più economico che prenotare un biglietto aereo all’estero, anche se stai prenotando lo stesso biglietto. I prezzi per tutto si basano sulla tua posizione attuale. Puoi aggirare questa discriminazione di prezzo con una VPN.

Accedi ai siti bloccati

Molti paesi sono noti per censurare Internet. Sebbene l’Italia non sia censurata come molti altri paesi, ci sono ancora siti web che potresti trovare inaccessibili. Quando utilizzi una VPN che ha server in tutto il mondo, puoi connetterti a una in un paese che non blocca quei siti e, poiché sembra che ti trovi in ​​un’area non riservata, puoi accedere a quel contenuto limitato. Ti consente un accesso molto maggiore a Internet.

Consente più contenuti in streaming

Se sei un fan di Netflix, potresti scoprire che non puoi accedere ad alcuni dei tuoi programmi e film preferiti mentre sei in Italia poiché i contenuti di streaming disponibili variano. Con una VPN, puoi comunque accedere ai tuoi preferiti poiché può sembrare che tu sia ancora nel tuo paese d’origine.

Streaming più veloce

Grazie alla crittografia dei dati fornita dalle VPN, nessuno, compreso il tuo provider di servizi Internet, può vedere cosa stai facendo online. Ciò significa che durante lo streaming o il gioco, non dovresti riscontrare alcuna limitazione della larghezza di banda o limiti di dati.

Blocca annunci e tracker

Non è un segreto: la nostra attività online viene costantemente monitorata. Provare per credere. Lo vediamo ogni giorno quando compaiono annunci relativi a qualcosa che abbiamo appena cercato o un sito web che abbiamo visitato di recente. È fastidioso e abbastanza spaventoso che nulla di ciò che facciamo sia privato. L’uso di una VPN, tuttavia, impedisce a quei fastidiosi tracker di tenerti d’occhio. È anche possibile bloccare gli annunci in modo da poter godere di più del tempo online e impedire l’accesso a siti Web dannosi.

Le VPN sono legali?

Le VPN sono legali in quasi tutte le aree del mondo. Alcune aree molto oppressive non le consentono, ma la maggior parte è d’accordo che tu ne usi una purché siano utilizzate secondo linee guida specifiche. Quindi, ci sono luoghi che non hanno regole contro l’uso di una VPN. Tuttavia, se fai qualcosa di illegale mentre utilizzi una VPN, puoi essere punito dalla legge.

Cosa cercare

Ci sono molte VPN disponibili per l’uso in Italia, ma vuoi essere sicuro di averne una buona. Le seguenti sono alcune delle caratteristiche più importanti da cercare in una VPN.

Facilità d’uso

Hai bisogno di una VPN semplice da usare. Una che comporta un processo di connessione complicato potrebbe farti perdere troppo tempo per connetterti, specialmente se devi andare on line per un’attività veloce. Potrebbe anche significare che tu eviti importanti per la tua protezione per fare prima. Invece trovane una che sia abbastanza facile da usare e che non richieda troppi sforzi. Più è semplice, più è probabile che ti connetti, non importa quanto poco o per quanto tempo prevedi di essere online.

Numero di server

Più server ha una VPN, più accesso hai. I server limitati significano protezione limitata e accesso limitato, soprattutto quando si viaggia all’estero. Le migliori VPN avranno almeno 1.000 server in diverse aree del globo.

Numero di connessioni

Alcune VPN consentono di connettere solo uno o due dispositivi contemporaneamente. Questo è un bene per chi usa solo un telefono cellulare e forse un laptop o un tablet. Tuttavia, una o due connessioni semplicemente non sono sufficienti per la maggior parte delle persone. In primo luogo, il più delle volte, c’è più di un telefono cellulare in una casa, soprattutto se la casa contiene una coppia con bambini. Grazie al lavoro scolastico, in genere viene utilizzato anche più di un laptop.

Aggiungete a questo le smart TV e altri dispositivi digitali e due connessioni non basteranno. Prova a trovare una VPN che fornisca connessioni multiple o illimitate per i migliori risultati. In questo modo, se tuo figlio sta facendo ricerche per un giornale, la mamma sta trasmettendo in streaming il suo programma preferito, papà sta giocando al suo gioco online e i piccoli stanno guardando video educativi sul tuo stick di streaming, non ci saranno problemi.

Registrazione delle attività

Parte dello scopo di una VPN è impedire al tuo provider di servizi Internet e ad altre aziende di tenere traccia della tua attività online. Purtroppo, alcune VPN fanno il contrario e registrano da sole la tua attività. Ancora peggio, alcuni di loro vendono quelle informazioni ad altri.

Prima di scegliere la VPN di cui fidarsi, assicurati di leggere le clausole contrattuali per vedere se viene menzionato il monitoraggio delle attività. Puoi anche leggere le recensioni sulle VPN che stai prendendo in considerazione.

Kill Switch

Proprio come le connessioni Internet si interrompono di tanto in tanto, anche una connessione VPN può interrompersi e qui la tua attività online e la tua privacy sono vulnerabili. Sei ancora più vulnerabile se non ti accorgi che la connessione è caduta e finisci per navigare senza protezione per ore. A che serve avere una VPN se sei ancora estremamente vulnerabile ogni volta che la tua connessione si interrompe?

Per fortuna c’è una soluzione. Le buone VPN avranno un kill switch, un interruttore d’emergenza. E’ una caratteristica essenziale di una buona VPN. Probabilmente avrai notato che se hai effettuato l’accesso a un conto bancario o ad un altro sito web che contiene dati privati ​​e non c’è attività per un po ‘di tempo, verrai automaticamente disconnesso. Questa è una misura di sicurezza per garantire che i tuoi dati rimangano protetti.

Un kill switch è simile. Se la tua connessione VPN viene persa, ti disconnetterà anche da Internet. Ciò ti impedisce di utilizzare Internet senza protezione o persino di dover tenere il passo con la tua connessione. È una funzionalità automatica che si prende cura di tutto per te. Per fare in modo che una VPN ti protegga, ne hai bisogno una fornita con un kill switch.

Che tu sia seduto a casa sul tuo divano a goderti una notte di baldoria, che tu stia finalmente prendendo quella vacanza europea che hai sempre sognato, o che tu sia in Italia per lavoro, proteggerti online è essenziale. Scegli una VPN in grado di proteggere te e i tuoi dati in patria e all’estero.