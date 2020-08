Motociclista reggiano muore in un incidente stradale a Parma

REGGIO EMILIA – Un motociclista 50enne della bassa reggiana è morto in un incidente avvenuto stamattina, verso le 10, sul cavalcavia che passa sopra all’Autosole della statale Asolana a Parma. Secondo una prima ricostruzione una Fiat Idea sarebbe uscita da una strada laterale e il centauro se la sarebbe trovata davanti senza fare nemmeno in tempo a frenare. L’impatto con la fiancata destra dell’auto è stato violentissimo e il 50enne reggiano è morto durante il trasporto all’ospedale Maggiore. Ferite anche le due persone sull’auto. Lesioni di media gravità per il conducente e più lievi per il passeggero. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale.