Moto contro un albero, muore una trentenne

REGGIO EMILIA – Una donna di 30 anni di Vigevano (Pavia), S.A., è morta questa notte in un incidente avvenuto verso l’1,15 in via Martiri della Bettola. La donna stava percorrendo con la sua Bmw la via verso il centro quando, all’altezza di una curva in corrisponedenza con via Alvaro, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un cipresso. Secondo i primi accertamenti, condotti dalla polizia municipale, avrebbe fatto tutto da sola e non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori inviati dal 118, ma purtroppo la 30enne era già deceduta.