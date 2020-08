Montecavolo, furto notturno in un bar

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Furto notturno al bar Pausa Caffè di Montecavolo in via Circonvallazione all’interno dell’area di servizio del distributore Ego. I ladri, dopo aver infranto la vetrata della porta d’ingresso, sono entrati nei locali che ospitano l’attività commerciale e hanno rubato il denaro riposto nel registratore di cassa e un cambiamonete. Tra danni cagionati per il compimento del furto e refurtiva sottratta il danno è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Quattro Castella per furto aggravato contro ignoti.