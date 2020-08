Molesta una giovane, denunciato un 50enne

REGGIO EMILIA – La squadra mobile ha denunciato un cinquantenne che avrebbe molestato sessualmente una giovane. La donna aveva pubblicato una inserzione per lavorare come domestica. Alla inserzione ha risposto un uomo, appartentemente affabile, che, dopo i primi contatti, le ha commissionato un lavoro di pulizia, offrendosi anche di accompagnarla al luogo di lavoro con la sua uto.

L’uomo, dopo avere cambiato il luogo del lavoro, ha portato invece la giovane nella sua abitazione dove l’ha molestata in modo esplicito. La ragazza è riuscita a resistere alle molestie dell’uomo e si è fatta riaccompagnare in centro città adducendo delle scuse. Dopo essere scesa dall’auto è andata in questura a sporgere denuncia. La squadra mobile, dopo poche ore, è risalita all’uomo e lo ha denunciato per molestie.