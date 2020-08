Jack, bellissimo mix lupo cecoslovacco

REGGIO EMILIA – Jack è un bellissimo mix lupo cecoslovacco nato nel 2015 ed in canile per rinuncia di proprietà. Taglia medio grande, già sterilizzato, compatibile con cani femmina, bravo ed ubbidiente con noi umani. Sa andare al guinzaglio ed ama molto passeggiare e correre. Ideale trovare per lui una casa con uno spazio per correre. Canile La Quiete di Castelnovo Sotto per informazioni Gisella 349-818.96.27.