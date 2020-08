Iscrive la suocera a siti di incontri, denunciata

GATTATICO (Reggio Emilia) – Dopo essersi appropriata delle foto del profilo Instagram della compagna del suocero ha pubblicato, a insaputa dell’interessata, annunci su siti di incontri del modenese e bolognese per screditarla davanti agli occhi del compagno e fare finire la loro relazione. Protagonista di questo stratagemma una 40enne ora finita nei guai. I carabinieri di Gattatico a cui la vittima, una 37enne casalinga, ha sporto denuncia, hanno denunciato la 40enne per diffamazione.

Forse la differenza di età fra il suocero e l’attuale compagnia, forse attriti tra le due donne: non sono ancora chiari i motivi per cui l’indagata voleva porre fine alla relazione sentimentale tra il suocero e la giovane compagna. Fatto sta che ci stava per riuscire grazie ad una diabolica pensata che aveva il fine di far passare come una traditrice la compagna del suocero. Come? Attraverso la pubblicazione di inserzioni su siti di incontri del modenese e bolognese con foto della vittima che l’indagata si era “procurata” dal profilo Instagram della 37enne.

Farlo sapere al suocero è stato semplice: ha confidato la “scoperta” al marito che l’ha riferita al padre. Ha fatto male i suoi conti. Quando il suocero ha chiesto contezza alla campagna dei fatti, quest’ultima ha negato tutto e ha sporto denuncia ai carabinieri di Gattatico. Le indagini hanno confermato l’estraneità dell’interessata a questi annunci appurando che dietro c’era la nuora del compagno che aveva architettato tutto per far lasciare i due.