Guastalla, furto notturno all’Eurospin

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Furto notturno all’Eurospin di via Sacco e Vanzetti a Gaustalla. I ladri, dopo aver forzato la copertura del tetto, si sono calati all’interno dell’esercizio commerciale e, dopo aver tentato invano di forzare la cassaforte con utensili in vendita del negozio senza riuscirvi, hanno rubato vari articoli di informatica nonché di prodotti alimentari, tutto in corso di inventario. Tra il furto e la refurtiva sottratta il danno arrecato è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla per furto aggravato contro ignoti.