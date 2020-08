Filmato durante il furto all’autolavaggio: denunciato

BRESCELLO (Reggio Emilia) – Armato di attrezzi da scasso ha raggiunto l’autolavaggio di un distributore di carburanti di Brescello e ha forzato la colonnina dove vengono effettuati i pagamenti per i lavaggi self service che, però, ha trovato vuota. Oltre a rimanere a mani vuote si è beccato anche una denuncia per furto aggravato.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Brescello che, grazie al sistema di video-sorveglianza, hanno potuto visionare le immagini che hanno ripreso tutte le fasi del furto. Il gestore, quando ha visto il ladro, lo ha riconosciuto perché è un suo cliente, ovvero un 43enne residente in provincia di Parma che, alla fine, ha ammesso le sue responsabilità.