Diabetologia, il servizio cambia sede e si sposta al Santa Maria Nuova

REGGIO EMILIA – Diabetologia, da mercoledì 2 settembre 2020 il servizio sarà trasferito dalla Casa della Salute Nord (in via Gramsci) al Padiglione H, piano rialzato, all’interno dell’area ospedaliera dell’Arcispedale Santa Maria Nuova (viale Risorgimento n.80).

La nuova sede, che si trova in una zona ben servita dai mezzi di trasporto pubblico, offre dal punto di vista logistico spazi più ampi, un miglior confort, garantendo al contempo un appropriato distanziamento sociale come richiesto dall’attuale contesto epidemiologico.

Si ricorda che le visite diabetologiche sono garantite esclusivamente previo appuntamento attraverso tutti i canali Cup: Cuptel, Farmacup, Medicup e, per le visite urgenti, anche di persona agli sportelli Cup. Per quanto attiene la distribuzione diretta dei farmaci, la Farmacia situata alla Casa della Salute Nord resterà chiusa nelle giornate del 2 e 3 settembre per consentire il trasloco.

Per eventuali urgenze non procrastinabili i pazienti potranno ritirare una confezione del farmaco prescritto presso la Distribuzione Diretta della Farmacia di via Monti Urali 74/3 a Reggio Emilia nei seguenti orari: mercoledì 2 settembre: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, giovedì 3 settembre: dalle 9 alle 13.

Il servizio riprenderà regolarmente venerdì 4 settembre nella nuova sede del Padiglione H in viale Risorgimento, 80.