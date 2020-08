Denuncia rapina al parco, ma aveva perso lo smartphone: minore nei guai

REGGIO EMILIA – Dopo aver perso lo smartphone è tornato a casa raccontando al padre che uno sconosciuto lo aveva rapinato del cellulare in un parco della città. E cosi nella tarda mattinata di ieri il padre con il figlio minorenne si è presentato ai carabinieri della stazione di Corso Cairoli denunciando l’accaduto.

Secondo quanto riferito dal minore in sede di denuncia, era in un parco cittadino sulla seggiola di un’altalena quando è stato raggiunto alle spalle da uno sconosciuto che l’avrebbe bloccato per le braccia sfilandogli il cellulare dalla tasca per poi dileguarsi. Probabilmente credeva che con la denuncia la questione fosse risolta.

Certo non si aspettava che, a distanza di qualche ora, sarebbe stato convocato insieme al padre in caserma per chiarire alcuni aspetti emersi nel corso delle immediate indagini avviate dai carabinieri. I militari infatti, nel corso degli accertamenti, hanno appreso che il ragazzo aveva smarrito il cellulare e che al parco non si era consumata alcuna rapina.

Le conferme sono arrivate dal giovane che ha ammesso di essersi inventato tutto per evitare di essere sgridato dal padre per la perdita del cellulare a causa di una sua distrazione. E’ stato denunciato alla procura della Repubblica presso il Tribunale per simulazione di reato.