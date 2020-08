Coronavirus, sono quattro i nuovi casi in provincia di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Sono quattro i nuovi casi di Coronvirus in provincia di Reggio Emilia, di cui tre sintomatici. I contagiati sono tutti in isolamento domiciliare. Uno è di Poviglio, uno di Reggio Emilia, uno di Rubiera e uno è un non residente in provincia. Restano a zero le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre salgono a 309 quelle in isolamento domiciliare e sono 42 i pazienti ricoverati in terapia non intensiva (dato che comprende anche le persone positive in isolamento negli alberghi Covid.

Passando al dato regionale, sono 52 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Emilia-Romagna, di cui piu’ della meta’ collegati a rientri dall’estero (28). I positivi sono stati trovati facendo 11.184 tamponi, numero record di esami dall’inizio dell’epidemia, a cui si aggiungono anche 1.354 test sierologici. Dei 52 nuovi casi, di cui 25 asintomatici, quasi la meta’ (25) erano gia’ in isolamento al momento del tampone e 28 sono legati a focolai gia’ noti. Inoltre, 12 sono stati individuati con gli screening regionali su particolari categorie di interesse, 11 grazie al contact tracing e due sono emersi dai test pre-ricovero.

Oggi non si registrano decessi, mentre c’e’ un nuovo paziente in terapia intensiva (il totale sale cosi’ a otto). Cala invece il numero dei malati negli altri reparti covid: 77 in tutto, quattro in meno rispetto a ieri. A livello provinciale, il maggior numero di nuovi casi si registra a Bologna: 17, di cui sei asintomatici. Piu’ della meta’ dei nuovi positivi e’ legata a ragazzi con meno di 25 anni di ritorno dalle vacanze sia in Italia (tre dalla Sardegna) sia all’estero (sei dalla Croazia e uno dalla Grecia).

Dei rimanenti casi, due sono stati individuati grazie al contact tracing nell’ambito di focolai gia’ noti, uno e’ di rientro dal Marocco e quattro sono i casi sporadici. Nelle altre province si registrano cinque nuovi casi a Piacenza (tre sintomatici), sei a Parma (due sintomatici), quattro a Reggio Emilia (tre sintomatici), sette a Modena (sei sintomatici), cinque a Imola (due sintomatici), sette a Ferrara e uno a Forli’. Nessun nuovo caso invece a Ravenna, Cesena e Rimini.

In tutto, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 30.626 casi di positivita’. Oggi ci sono anche 31 guariti in piu’ rispetto a ieri, per un totale di 24.355 persone, mentre i casi attivi, cioe’ il numero di malati effettivi, ad oggi sono 1.816 (21 in piu’). Le persone in isolamento a casa, perche’ asintomatiche o con sintomi lievi, sono in tutto 1.731 cioe’ 24 in piu’ rispetto a ieri, il 95% dei casi attivi.