Coronavirus, rientri da Grecia, Croazia, Malta e Spagna: ecco cosa fare

REGGIO EMILIA – In base alle recenti disposizioni della Regione Emilia-Romagna, chi rientra da Grecia, Croazia, Malta e Spagna, in assenza di sintomi, non deve sottoporsi ad isolamento fiduciario, sia per quanto riguarda il periodo di attesa per essere sottoposti a tampone, sia per quanto riguarda il periodo di attesa dell’esito del test.

Resta naturalmente confermato l’obbligo di compilare il modulo online http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero o dalle news della home page del sito www.ausl.re.it per poter effettuare il tampone entro 48 ore dal rientro.

Le persone che si registrano sul portale e che devono indicare un numero di cellulare e non di rete fissa, riceveranno un sms con luogo, data e ora della prenotazione; questi cittadini, dopo avere ricevuto l’sms, dovranno recarsi nella giornata prestabilita al Drive del distretto di residenza: Reggio Emilia Camera calda ex Pronto Soccorso; Castelnovo ne’ Monti Sede dell’unione Montana Dei Comuni Appennino Reggiano; Guastalla Tensostruttura Parcheggio di fronte alla Croce Rossa; Correggio Camera calda Pronto Soccorso; Scandiano Camera calda Pronto Soccorso; Montecchio Camera calda secondaria dell’ospedale.

L’esito dell’esame può essere scaricato anche dal Fascicolo sanitario elettronico.

Non deve sottoporsi a tampone chi ha già fatto l’esame all’arrivo in un aeroporto italiano o chi ha eseguito il test (molecolare o antigenico) nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, con risultato negativo.

In caso di insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di sottoporsi ad isolamento e segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria attraverso le modalità previste (contatto con il proprio Medico di Medicina generale, Pediatra di Libera Scelta, Medico di continuità assistenziale o, in casi gravi, chiamando il 118. Non recarsi direttamente in Pronto soccorso).

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0522/339000, attivo dal lunedì al venerdì 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.