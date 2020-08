Coronavirus, otto nuovi casi in provincia di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Sono otto, di cui tre sintomatici, i nuovi casi registrati oggi in provincia di Reggio Emilia. Sette sono in isolamento domiciliare e uno è ricoverato in terapia non intensiva. Quattro sono a Baiso, uno a Gualtieri, due a Reggio Emilia e uno a Rubiera.

Degli otto casi, di cui cinque asintomatici, quattro erano gia’ in isolamento al momento della diagnosi. Di questi, quattro positivi provengono da un unico nucleo familiare, un caso e’ di rientro dall’estero (viaggio in Grecia), uno da controllo pre-ricovero e uno da controllo in accesso al pronto soccorso, e un caso sporadico legato a persona con sintomi.

Passando al dato regionale ci sono 57 nuovi contagiati in piu’ in Emilia-Romagna rispetto a ieri (27 gli asintomatici) su 6.376 tamponi effettuati. Dei 57 nuovi casi, 29 erano gia’ in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone; 19 sono stati individuati nell’ambito di focolai gia’ noti, 21 sono collegati a vacanze o rientri dall’estero. Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri piu’ elevati si registrano a Bologna (15 casi), a Modena (12) e a Reggio Emilia (8). In provincia di Bologna su 15 casi, tre (tutti asintomatici) sono casi diagnosticati dall’Ausl di Bologna ma trasferiti nelle Aziende sanitarie di competenza in altre regioni.

Dei restanti 12, sette sono riconducibili come casi importati (quattro dalla Croazia, due dall’Albania e uno dalla Toscana) e otto sono sintomatici. I quattro asintomatici, tutti inseriti come casi sporadici, sono risultati da due test per categorie lavorative, un tampone in seguito a test sierologico positivo, uno da attivita’ di contact tracing. Tutte le 15 persone sono state poste in isolamento domiciliare.

In provincia di Modena, dei 12 nuovi casi positivi (otto sintomatici e quattro asintomatici), quattro sono collegati a rientri dall’estero (di cui tre da Grecia, Croazia e Malta), cinque sono contatti stretti in ambito familiare, uno e’ stato rilevato nell’ambito dello screening regionale nel comparto carni e due sono casi sporadici.

I casi attivi, cioe’ il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.866 (39 in piu’ di quelli registrati ieri). Resta invece invariato il numero totale di decessi: 4.298. Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 1.786 (+42 rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi. Restano quattro i pazienti in terapia intensiva, scende invece il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 76, tre in meno. Le persone complessivamente guarite salgono a 24.150 (+18 rispetto a ieri).

Questi i nuovi casi di positivita’ per provincia dove e’ stata fatta la diagnosi: 4.688 a Piacenza (+5, di cui due sintomatici), 3.822 a Parma (+3, di cui due sintomatici), 5.195 a Reggio Emilia (+8, di cui tre sintomatici), 4.220 a Modena (+12, di cui otto sintomatici), 5.428 a Bologna (+15, di cui otto sintomatici); 440 casi a Imola (+2, nessun sintomatico), 1.106 a Ferrara (+2, entrambi sintomatici); 1.206 a Ravenna (+6, di cui tre sintomatici), 999 a Forli’ (invariato), 855 a Cesena (+3, di cui due sintomatici) e 2.355 a Rimini (+1, nessun sintomatico).