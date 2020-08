Coronavirus, dieci nuovi casi in provincia di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Sono dieci i nuovi casi di Coronavirus nella nostra provincia, di cui otto sintomatici. Sono tutti in isolamento domiciliare. I contagiati sono di Casalgrande (1), Castellarano (1), Castelnovo Monti (1), Cavriago (1), Correggio (1) e Reggio Emilia (5).

Passando al dato regionale, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.696 casi di positività, 149 in più rispetto a ieri, di cui 78 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Anche oggi in Emilia-Romagna si registra un numero di tamponi superiore a 10mila.

Dei 149 nuovi casi, 65 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 64 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti.Sono 24 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è pari a 22.

L’età media dei nuovi positivi oggi è 34,9 anni. Su 78 nuovi asintomatici, 27 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 41 grazie all’attività di contact tracing,3 casi sono emersi dai test pre-ricovero e di 7 non è ancora nota l’origine.

Per quanto riguarda la situazione sul territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (23), Ravenna (20), poi a Cesena (20) e in quella di Piacenza (18).

In provincia di Bologna su 23 nuovi casi, 9 riguardano tracciamento di contatti di casi noti, 7 sono persone di rientro dalla Sardegna e 1 dall’Abruzzo. I casi di rientro dall’estero sono 4 (1 da Spagna, 1 dall’Ucraina, 1 dalla Croazia e 1 dalla Grecia), 1 è riconducibile a persone con sintomi, 1 è un caso sporadico.

A Ravenna e provincia su 20 nuovi positivi, per 9 persone si tratta di contatti di casi già noti, 5 a seguito dell’accesso in ospedale per sintomi, 3 erano di ritorno dall’estero (2 Spagna e 1 Croazia) e 3 casi sono relativi a screening sui luoghi di lavoro.

A Cesena su 20 nuovi positivi, 18 giovani fanno riferimento al tracciamento di contatti di casi già noti, 1 a seguito di sintomi e 1 legato allo screening sul luogo di lavoro. In provincia di Piacenza su 18 nuovi positivi, 5 sono stati individuati da controlli su operatori e ospiti di Case residenze anziani (Cra), 4 di rientro dall’estero (2 dalla Romania, 1 dall’India, 1 dalla Bielorussia), e 3 di rientro dalla Sardegna, 4 da tamponi pre-ricovero ospedaliero per altre patologie e per sintomi, 1 proveniente da un Centro per richiedenti asilo (Sprar) e 1 per contatto di casi già noti.

Nella provincia di Modena su 13 nuovi casi, 7 sono contatti stretti di soggetti positivi, di cui 5 avvenuti durante periodi di vacanza, 1 è un rientro dall’estero (Turchia), 1 è un rientro dalla Sardegna, 2 casi da controlli sui luoghi di lavoro, 2 sono casi sporadici.

Ancora. A Forlì su 12 nuovi positivi, 1 è di rientro dall’estero (Ucraina), 6 sono legati al focolaio della discoteca di Cervia e 1 di contatto con ragazzi e ragazze che avevano frequentato la discoteca stessa, 1 di rientro dalla Sardegna. 1 da screening per operatori sanitari di Rsa, 2 a seguito di richiesta di tampone del medico di medicina generale.

In provincia di Rimini su 11 nuovi positivi, 7 sono relativi a contatti di casi già noti, 1 in seguito a screening, 1 per sintomi, 2 per accesso in ospedale per altri motivi. I tamponi effettuati ieri sono 10.087, per un totale di 884.399. A questi si aggiungono anche 2.419 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 2769 (148 in più di quelli registrati ieri). Non si registrano decessi.

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2661 (+143 rispetto a ieri), il 96% dei casi attivi. Sono 10 (+1) i pazienti in terapia intensiva 98 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (+4 rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite sono 24.468 (+1 rispetto a ieri): 25 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 24.443 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.797 a Piacenza (+18, di cui 8 sintomatici), 3.922 a Parma (+13, di cui 4 sintomatici), 5.366 a Reggio Emilia (+10, di cui 8 sintomatici), 4.378 a Modena (+13, di cui 5 sintomatici), 5.647 a Bologna (+ 23, di cui 13 sintomatici), 491 casi a Imola (+6, di cui 2 sintomatici), 1.218 a Ferrara (+3, di cui 1 sintomatico), 1.397 a Ravenna (+ 20 casi, di cui 7 sintomatici), 1.116 a Forlì (+12, di cui 5 sintomatici), 945 a Cesena (+20 di cui 13 sintomatici ) e 2.419 a Rimini (+11 di cui 5 sintomatici).