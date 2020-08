Coronavirus, altri tre casi in provincia di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Sono tre i nuovi casi di Coronavirus nella nostra provincia (due asintomatici e un sintomatico) che sono tutti in isolamento domiciliare e sono di Reggio Emilia, S. Ilario e Scandiano.

Altri 41 contagi da Covid-19 su 7.740 tamponi effettuati. E’ il bilancio di oggi in Emilia-Romagna, dove il numero dei positivi totali dall’inizio dell’epidemia raggiunge quota 30.220. Dei 41 nuovi casi, sono 23 gli asintomatici individuati attraverso gli screening regionali. Piu’ del 60% dei nuovi casi, 25, era gia’ in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone.

Complessivamente, piu’ di un terzo dei nuovi contagi (14 persone) sono collegati a vacanze o rientri dall’estero: la Regione ha previsto gia’ da luglio due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da paesi extra Schengen, e con una nuova ordinanza la cui firma e’ attesa oggi saranno introdotti i tamponi anche per i viaggiatori di rientro da paesi con criticita’ specifiche come Croazia, Spagna, Malta e Grecia.

Quasi la meta’ dei contagi si concentrano in due province, Bologna (12 casi) e Ravenna (otto). In provincia di Bologna 10 casi sono ricondotti a focolai gia’ noti, infatti nove erano gia’ in isolamento domiciliare al momento del tampone. In totale, meta’ dei casi (sei) risultano di rientro dall’estero: in due occasioni si tratta di giovani di rientro da una vacanza in Croazia, mentre gli altri tornavano da Romania (due), Serbia e Stati Uniti. In provincia di Ravenna su otto casi (tre asintomatici), sei erano gia’ in isolamento al momento del tampone. Nello specifico, quattro positivi sono riconducibili allo stesso focolaio familiare, mentre in due casi si tratta di rientro dall’estero (Albania).

I casi attivi, cioe’ il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.807 (17 in piu’ di quelli registrati ieri). Non si registra nessun decesso in tutto il territorio regionale: il numero totale resta quindi invariato a 4.298. Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 1.725 (+15 rispetto a ieri), circa il 95% dei casi attivi. Restano quattro i pazienti in terapia intensiva, sale invece il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 78 (+2).

Le persone complessivamente guarite salgono a 24.115 (+24 rispetto a ieri). I casi di positivita’ sul territorio per provincia: 4.680 a Piacenza (+3, nessun sintomatico), 3.814 a Parma (+5, nessun sintomatico), 5.181 a Reggio Emilia (+3, di cui un sintomatico), 4.204 a Modena (+4, tutti sintomatici), 5.399 a Bologna (+12, di cui sei sintomatici); 438 casi a Imola (+1, nessun sintomatico), 1.104 a Ferrara (+1, nessun sintomatico); 1.197 a Ravenna (+8, di cui cinque sintomatici), 999 a Forli’ (invariato), 851 a Cesena (+1, sintomatico) e 2.353 a Rimini (+3, di cui un sintomatico).