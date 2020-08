Copre i ladri e viene denunciato per favoreggiamento

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Copre i ladri e viene denunciato dai carabinieri di Novellara per favoreggiamento. Nei guai un 30enne residente a Modena. Secondo le accuse avrebbe cercato di ostacolare l’identificazione dei responsabili del furto di un portafoglio, dall’interno di una borsa di proprietà di una 70enne, lo scorso primo luglio in via Provinciale Nord a Novellara.

La 70enne di Novellara, a un certo punto, ha constatato che le era stato sottratto il portafoglio dalla borsa con dentro i documenti personali e bancari e circa 400 euro, da parte di due malviventi che erano poi fuggiti a bordo di una Peugeot 307. Le indagini dei carabinieri, a cui la donna ha sporto denuncia, grazie a testimonianze incrociate con i filmati acquisiti dalle telecamere di un vicino esercizio commerciale, hanno permesso di risalire all’auto.

La Peugeot 307 è risultata essere intestata a un 30enne abitante a Modena su cui si sono indirizzate le attenzioni investigative dei carabinieri. L’uomo, sentito dai carabinieri, ha cercato di eludere le indagini finalizzate a conoscere chi avesse in uso il mezzo. Per questo motivo è stato denunciato per favoreggiamento personale.