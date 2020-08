Controlli anti Covid in centro, sanzionate due persone senza mascherina

REGGIO EMILIA – Sanzioni a due persone perché non portavano la mascherina e e a un giovane che stava consumando una bevanda in un contenitore in vetro. E’ il bilancio dei controlli effettuati venerdì e sabato da polizia di stato, polizia municipale e guardia di finanza volti alla verifica del rispetto della normativa sul Covid 19 in ottemperanza delle decisioni assunte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli agenti hanno effettuato pattugliamenti appiedati lungo via Roma, parco del Popolo, piazza Fontanesi, piazza Prampolini, piazza San Prospero, via Farini e piazza Martiri del 7 Luglio. Sono stati controllati complessivamente 45 esercizi commerciali: sono 32 le persone che sono state identificate.