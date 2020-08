CASTELLARANO (Reggio Emilia) – In una nota del dieci agosto a firma del segretario generale Gavino Marcello Tolu la società sportiva Xl Archery team di Castellarano ha visto assegnarsi il grande onore di poter ospitare le finali dei campionati nazionali Fitarco, specialità “Tiro di Campagna” della stagione sportiva che terminerà nell’estate del 2022.

Il gruppo di atleti, membri della grande Polisportiva Sportinsieme di Castellarano, ha accolto con gioia la notizia, confermata dalla missiva romana, notizia che ha portato una ventata di entusiasmo in tutto l’ambiente sportivo. Così il coordinatore della sezione tiro con l’arco, Oreste Severi: “Ringraziamo la Federazione per questo premio che ci viene assegnato, ospitare i campionati nazionali è una grande gioia per tutti noi, stiamo già lavorando per poter dare il massimo, è una grande possibilità utile anche a valorizzare il territorio e sono certo che sapremo dare la giusta cornice a questo momento di sport così prestigioso”.

Severi ha concluso dicendo: “Al termine del lockdown abbiamo ospitato una gara di levatura nazionale, dando prova di ottima capacità organizzativa, sono felice che la Fitarco ha voluto premiarci dandoci questo grande onore, in questo momento abbiamo tutti molta voglia di tornare a parlare di sport e di momenti lieti”.

L’iniziativa porterà a Castellarano moltissimi appassionati e tanti addetti ai lavori, evento sportivo che mobiliterà anche diverse testate giornalistiche come accaduto nei mesi scorsi con la gara nazionale voluta da Fitarco. La manifestazione è in programma, indicativamente, a luglio del 2022, una data che resterà nella storia della Polisportiva Sportinsieme.