Canossa, Longobardi è il candidato sindaco del centrodestra

CANOSSA (Reggio Emilia) – Lega, Fdi, Fi e Civici hanno trovato il candidato di centrodestra per le prossime elezioni amministrative del 20-21 settembre. E’ Davide Longobardi che scrive: “È la mia prima esperienza in politica, di cui sono da sempre un appassionato e mi metto a disposizione con grande piacere nella convinzione di poter fare un grande risultato con l’aiuto di tutti. Avanzo un appello anche all’attuale presenza civica in consiglio comunale rappresentata da Gennari per amministrare insieme il nostro splendido territorio”.