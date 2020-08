Canalina, bambino cade dal quarto piano: è grave

REGGIO EMILIA – Un bambino di otto anni, di origini nigeriane, è caduto da un balcone al quarto piano di un condominio di via Fenulli, nella zona della Canalina, oggi verso le 15,30. Nella caduta si è procurato lesioni agli arti inferiori e traumi in varie parti del corpo. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria Nuova. Sul posto è arrivata la polizia che sta cercando di ricostruirela dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione il bambino sarebbe salito su una sedia e, sporgendosi, avrebbe perso l’equilibrio precipitando di sotto. Al momento, non ci sono indagati.